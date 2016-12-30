مسودة قرار روسية في مجلس الأمن لدعم الهدنة في سوريا

أعلن سفير روسيا بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الجمعة، أن موسكو وزعت مسودة قرار في مجلس الأمن لدعم وقف إطلاق النار في سوريا، معرباً عن أمل روسيا في أن يصوت مجلس الأمن، السبت، على دعم وقف النار في سوريا.

وأضاف تشوركين أنه يتوقع من الأمم المتحدة المساعدة في التحضير لمفاوضات أستانة، مشيرا إلى أن 7 جماعات مسلحة وقعت على اتفاق وقف النار بسوريا.

هذا ودخل وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس - الجمعة بالتوقيت المحلي في سوريا، وما زالت الهدنة صامدة رغم بعض الخروقات، إذ بعد ساعات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قال المرصد السوري، إن اشتباكات اندلعت بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، لكنه أكد أن الاتفاق لا يزال سارياً وصامداً رغم الانتهاكات في حماة وإدلب.

وأفادت لجان التنسيق السورية أن مروحيات النظام السوري استهدفت وادي بردى بـ 12 برميلا متفجراً (شمال غرب دمشق) الجمعة.

في حين أفادت شبكة "شام" بأن الميليشيات الإيرانية تقصف بالمدفعية ريف حلب الجنوبي.

وكانت مصادر في المعارضة السورية أكدت، الخميس، التوقيع على اتفاق حول وقف إطلاق نار شامل في سوريا.

وأكد المستشار القانوني للجيش الحر وعضو وفد التفاوض، أسامة أبو زيد في مؤتمر صحافي في أنقرة، أن الاتفاق هو هدنة شاملة لجميع المناطق السورية، ولا يتضمن أي استثناءات، كما يشمل كل الفصائل المتواجدة على الأراضي السورية من دون استثناء، مبيناً أن اتفاق الهدنة لا يشمل وحدات الحماية الكردية وداعش، في حين أشارت تركيا إلى أن الاتفاق لا يشمل الفصائل المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.

فيما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توقيع اتفاق هدنة بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، بحسب ما نقلت عنه وكالات روسية.

كذلك، أكد وزير الدفاع الروسي أن اتصالات تجري مباشرة مع تركيا، لضمان اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا. وأضاف أن الهدنة في سوريا ستسري اعتباراً من منتصف الليل.

وأضاف أن عدد مسلحي جماعات المعارضة التي وقعت اتفاقات مع نظام الأسد تجاوز الـ 60 ألفاً.