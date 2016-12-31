الجيش الحر: الهدنة مستمرة في سوريا

أعلن الجيش السوري الحر مساء السبت الالتزام بالهدنة بعد توقف هجوم نظام بشار الأسد على وادي بردى.

وقال الجيش السوري الحر إنه سيواصل مراقبة الالتزام بالهدنة في كافة مناطق سوريا، مشيرا إلى حدوث خروقات خلال الساعات الأخيرة.

وأمهلت الفصائل العسكرية السورية، السبت، موسكو حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لوقف هجوم قوات النظام على وادي بردى.

وقالت الفصائل العسكرية إن "فشل موسكو في وقف العدوان على وادي بردى يعفينا من الالتزام بالهدنة"ـ داعية في الوقت ذاته إلى الاستعداد لمواجهة أي عمليات عسكرية محتملة.

وأصدرت الفصائل السورية المعارضة - التي التزمت باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا - في وقت سابق السبت، بياناً أكدت فيه أن استمرار النظام السوري في انتهاكاته وخروقاته لوقف النار واقتحامه مناطق تسيطر عليها المعارضة، سيجعل الاتفاق الذي وقع مساء الخميس في أنقرة لاغياً. كما حذرت من مجزرة يحضر لها النظام وميليشيات حزب الله في وادي بردى.

وشددت على رفضها لأي استثناء داخل اتفاق الهدنة، معتبرة وجود الاستثناءات إخلالاً بما تم الاتفاق عليه.

كما كشفت أن الراعي الروسي لاتفاق وقف النار، قام بتوزيع نسختين مختلفتين لأطراف النزاع، ودعا مجلس الأمن إلى التريث في تبني الاتفاق.

ولفت البيان الصادر عن الجيش السوري الحر والمذيل بتوقيع 11 فصيلاً معارضاً، إلى أن الفصائل وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار حقناً للدماء، وقد ورد في الاتفاقية أن النظام سيوقع على بنود مطابقة، لنفاجأ في ما بعد بتصريحات متتالية لمسؤولين روس تقدم تفسيراً متناقضاً للاتفاق، ليتبين أن نسخة النظام مغايرة.

وبحسب بيان الجيش الحر المذكور، دعت الفصائل مجلس الأمن الدولي إلى تأجيل جلسة التصويت على مسودة المشروع الروسي.

وتورد "العربية.نت" في يلي البيان الصادر عن الجيش السوري الحر كاملاً.