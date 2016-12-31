سوريا.. 13 فصيلا معارضا يشاركون في مفاوضات أستانة

أعلن قادة 13 فصيلاً سورياً معارضاً تأييدهم لاتفاق وقف النار في سوريا، مؤكدين التزامهم بتشكيل وفد لإجراء مفاوضات الحل السياسي، الهادفة إلى حل شامل للأزمة السورية بحلول 16 يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" السبت.

وأكدت الفصائل أن الوفد سيمثلها في المفاوضات التي ستجرى في عاصمة كازاخستان أستانة.

وكان الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات قد شددا على ضرورة تمثيل قوى الثورة والمعارضة من خلال الهيئة العليا للمفاوضات.

وحضا على لجم أي محاولة من قبل نظام بشار الأسد وإيران وميليشياتهما لتقويض اتفاق وقف النار في سوريا، وأكدا على التعامل الإيجابي مع وقف النار.

وشدد رئيس الائتلاف السوري، أنس العبدة، ورئيس الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، عقب اجتماعهما في تركيا على أن موقفهما من الجهود الرامية إلى عقد مفاوضات سورية في كازاخستان، يرتكز على ألا تكون بديلاً عن جنيف.