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مسؤول بالمعارضة: طائرات الأسد تستأنف القصف قرب دمشق

المصدر: بيروت - رويترز
أرشيفية
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قال مسؤول بالمعارضة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات النظام السوري استأنفت قصف وادي بردى، الخاضع للمعارضة إلى الشمال الغربي من دمشق، اليوم الأحد، بعد نحو 24 ساعة من توقف الغارات.

وهددت المعارضة أمس السبت بالتخلي عن اتفاق الهدنة، الذي رعته روسيا وتركيا ودخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، إذا واصلت قوات النظام السوري وحلفاؤها انتهاكه.

وقال المرصد السوري والإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع النظام السوري إن المئات من المدنيين غادروا الوادي في اليوم السابق، قاصدين مناطق قريبة خاضعة للحكومة.

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