نظام الأسد يكثف القصف على وادي بردى قرب دمشق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استئناف نظام الأسد غاراته على منطقة وادي بردى بريف دمشق بعد توقف لساعات فيما اعتبرت فصائل معارضة أن استمرار النظام وميليشياته بالهجوم على مواقع المعارضة يعتبر إسقاطا للهدنة.

وجدد نظام الأسد استهدافه لوادي بردى بريف دمشق بعد توقف لساعات نتيجة الضغوط الروسية وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فيما تحاول ميليشياته اقتحام المنطقة بشكل متواصل.

وفر مئات المدنيين من وادي بردى وسط حالة ذعر تسود المنطقة رغم أن البلاد تنعم باتفاق وقف لإطلاق النار كما يفترض.

وطالب المجلس المحلي لمنطقة المرج بريف دمشق كذلك روسيا بالتدخل العاجل لوضع حد لخروقات النظام حيث حققت ميليشياته تقدما في المنطقة رغم أن اتفاق الهدنة يلزم الأطراف بعدم كسب أراض جديدة.

وهددت الفصائل المعارضة بالتخلي عن اتفاق الهدنة إذا لم تستخدم موسكو نفوذها لوقف الهجمات لاسيما على وادي بردى التي تشهد أعنف المواجهات.