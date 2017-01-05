آلية روسية تركية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا

في ظل استمرار الخروقات لليوم السادس، الأربعاء، من اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي في سوريا بدأ الحديث عن آلية لمراقبة الهدنة التي ترعاها تركيا وروسيا، نقلا عن قناة "العربية".

آلية المراقبة قد تكون عبر:

- المراقبة الفضائية من خلال الأقمار الصناعية

- استخدام طائرات الاستكشاف والاستطلاع وتحديد إحداثيات المواقع

- استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة المناطق المحدودة وخطوط التماس

- مطابقة أماكن الإطلاق مع خرائط انتشار القوات المقاتلة

صحيفة تركية نشرت تفاصيل هذه الآلية وتضمنت إقامة كل من تركيا وروسيا نقاط إشراف ومراقبة على الأراضي السورية، وخاصة في المناطق السكنية بمحاذاة خطوط المواجهات بين أطراف القتال، مع نشر مسؤولين أتراك وروس فى مناطق مختلفة من سوريا.

تركيا ستستخدم قاعدة "إسكي شهر" الجوية الرئيسية الواقعة شمال غرب تركيا، بينما ستستخدم روسيا قاعدة "حميميم" الجوية في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وسيشكلان معا لجنة مشتركة لدراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الهدنة وخرقها، ورفع مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية لمحاسبة المذنبين ومنتهكي الهدنة، وفرض عقوبات على المتورطين في الخروقات.