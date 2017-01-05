دي ميستورا: محادثات أستانة تعزز مفاوضات جنيف

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن مفاوضات أستانة من شأنها تعزيز مفاوضات جنيف المرتقبة في شباط/فبراير.

وأكد دي ميستورا أن الاستعدادات لمحادثات أستانة تمضي على قدم وساق، مشيراً إلى الثقة في قدرة روسيا وتركيا على إنجاح الهدنة في سوريا.

كما أضاف أنه يدعم المفاوضات السورية في أستانة، معرباً عن أمله في أن تحقق النجاح المطلوب، وفي أن تضغط روسيا وتركيا على الأسد للالتزام بوقف الأعمال القتالية.

أما مستشار المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، فلفت إلى أن روسيا وتركيا تعهدتا بتوفير المعابر الآمنة لدخول المساعدات إلى كل السوريين كجزء من الهدنة.