اللاذقية.. 15 قتيلاً بانفجار قرب ملعب في جبلة

قتل 15 شخصاً على الأقل، الخميس، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة جبلة باللاذقية في سوريا.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "15 شخصاً على الأقل قتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة قرب الملعب البلدي" في المدينة الواقعة في جنوب محافظة اللاذقية (غرباً)، التي تتحدر منها عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأوضح أنه "لم يعرف إذا كان جميع القتلى من المدنيين أم بينهم عناصر من قوات النظام لوجود عدد كبير من الحواجز في المنطقة"، لافتاً إلى فرض طوق أمني مشدد في المنطقة عقب التفجير.

وتستهدف تفجيرات انتحارية أو بالسيارات المفخخة محافظة اللاذقية بين الحين والآخر. وقتل في 24 أيار/مايو أكثر من 170 شخصاً في سلسلة تفجيرات انتحارية متزامنة، استهدفت مدينة جبلة ومدينة طرطوس الساحلية مركز محافظة طرطوس.

وتبنى تنظيم داعش تلك الاعتداءات.