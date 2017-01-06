تركيا تدعو لفرض عقوبات على منتهكي وقف النار في سوريا

شدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على ضرورة فرض عقوبات على منـتهكي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، معتبراً أن ذلك سيساهم في إطلاق جولة المفاوضات في أستانة.

ودعا الوزير التركي قـبيل لقائه الأمينَ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، النظام والمعارضة إلى احترام الاتفاق، موضحاً أن الاتفاق لا يشمل تـنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على نوع العقوبات التي يمكن فرضها على منتهكي الاتفاق، معتبراً أن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يمكن أن يفعلا شيئاً حيال الانتهاكات.

مولود جاويش أوغلو أشار إلى أنه تم إنشاء مركزين لمراقبة الهدنة في أنقرة وموسكو، وأن بلاده تُطلع روسيا على الانتهاكات الواقعة.