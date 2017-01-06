سوريا.. المطالبة بقرار أممي لإخراج الميليشيات الأجنبية

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن إلى تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور.

واعتبر الائتلاف أن الهيئة العليا للمفاوضات هي الجهة الوحيدة المخولة تشكيل وفد المعارضة لمتابعة العملية التفاوضية، مشيراً إلى أن مخرجات مؤتمر الرياض هي الأسس التي اجتمع عليها السوريون.

كما أعرب في بيان عن قلقه البالغ من محاولة موسكو التلاعب بتمثيل الشعب والمعارضة، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة لعقد لقاء الأستانة، يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ومفاوضات جنيف.

كذلك رأى أن استمرار سلطة النظام وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما سببها الخروقات وارتكاب جرائم حرب، خاصة في منطقة وادي بردى، داعياً مجلس الأمن والأطراف الضامنة لوقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم.

وحث الائتلاف مجلس الأمن على تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها وتوفير غطاء لها.