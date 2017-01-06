سوريا الديمقراطية تسيطر على قلعة تطل على أكبر سجن لداعش

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قلعة جعبر الأثرية المشرفة على أكبر سجن يديره داعش غرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة، وبحسب المرصد السوري فإن عملية السيطرة تمت بمساعدة قوات خاصة أميركية وطائرات التحالف الدولي. وبعد السيطرة على القلعة بات سجن داعش خاضعا للقوة النارية لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إن فصائل تدعمها الولايات المتحدة في سوريا انتزعت السيطرة على قلعة أثرية من تنظيم داعش، في تقدم مهم استراتيجياً على التنظيم في معقله بمحافظة الرقة.

وأوضح المتحدث طلال سيلو لـ"رويترز" أن القوات استعادت السيطرة على قلعة جعبر على ضفاف بحيرة الأسد الخميس. وتقع القلعة قرب سد على نهر الفرات، الذي تهدف قوات سوريا الديمقراطية إلى السيطرة عليه أيضاً في المرحلة الحالية من حملتها.

وقال سيلو "كل توجه القوات باتجاه منطقة السد حالياً". وذكر أن تقدم القوات تباطأ بسبب الضباب الكثيف الذي أتاح لمقاتلي داعش أساليب الاندساس لمهاجمة القوات.

ولا تفصل قوات سوريا الديمقراطية - التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية القوية - عن السد إلا بضعة كيلومترات. وهذه القوات هي الشريك الأساسي للولايات المتحدة في الحملة التي تقودها ضد داعش في سوريا.