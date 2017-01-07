المعارضة السورية: لا اتفاق على وقف النار في وادي بردى

نفت فصائل المعارضة السورية التقارير التي تحدثت عن اتفاق لوقف إطلاق النار في وادي بردى.

وقال مسؤول في حركة أحرار الشام، إن ما أورده إعلام ميليشيات حزب الله حول التوصل لاتفاق وقف النار لعدة ساعات بين جميع الفصائل في المنطقة محض كذب وافتراء، ولا أساس له من الصحة.

وكانت عشرات المظاهرات الحاشدة قد جابت مختلف المدن والبلدات السورية في ثاني جمعة منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي أبرم بضمانات روسية تركية، وذلك تضامناً مع ما تشهده منطقة وادي بردى بريف دمشق من عمليات عسكرية تشنها قوات النظام والميليشيات الموالية له.