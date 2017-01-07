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تركيا: محاولة النظام السيطرة على إدلب ستنهي وقف النار

المصدر: دبي - قناة العربية
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن سعي النظام السوري للسيطرة على مدينة إدلب والخاضعة لسيطرة المعارضة سيؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار في البلاد وانتشار الفوضى من جديد بها.

وتساءل خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره اليوناني في نيويورك: ماذا يريد النظام من خلال تصعيده العسكري في الوقت الحالي؟

وأشار جاويش أوغلو إلى أن النظام السوري أبدى رغبته بالحل السياسي قبل أيام من خلال توقيعه على وثيقة الهدنة.

وحذر جاويش أوغلو من أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يسمح لأي طرف تحقيق مكاسب على حساب الآخر أو السعي للسيطرة على أراض جديدة.

كلمات دالّة

#سوريا, #النظام السوري, #الأسد, #إدلب, #تركيا, #أنقرة

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