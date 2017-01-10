بالفيديو.. داعش يفجر محطة للغاز في حمص

فجر تنظيم داعش مساء الأحد محطة لإنتاج الغاز في سوريا. وبث التنظيم فيديو يظهر قيام أحد عناصره بتفخيخ أنابيب للغاز في شركة "حيان"، إحدى أهم محطات إنتاج الغاز في سوريا، والواقعة شرق مدينة حمص بمئة كيلومتر.

كما ظهرت في الفيديو عملية التفجير عن بعد، وتدمير الشركة بشكل كامل إثر اشتعال النيران فيها.

وتعد شركة حيان للغاز كبرى شركات إنتاج الغاز في سوريا، إذ بلغ إنتاجها اليومي أكثر من ثلاثة ملايين متر مكعب، عدا عن كونها إحدى أكبر المحطات التي تغذّي محطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية من سوريا. كما يعالج معمل غاز حيان، الغاز الخام من حقول جحار، والمهر، وجزل، والمزرور، والمستديرة، التي تنتج الغاز الخام غير القابل للاستخدام، وتحويله إلى غاز نظيف، وتصديره إلى شبكة الغاز الوطنية، ومنها إلى المستهلكين.

وسيطر تنظيم داعش الشهر الماضي أثناء دخوله إلى مدينة تدمر، على حقول النفط والغاز المذكورة، ليفقد نظام الأسد كافة منشآته النفطية في ريف حمص الشرقي.

وتعليقاً على هذا التفجير، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في اتصال مع الحدث مساء الاثنين، أن داعش قد يكون عمد إلى هذا التفجير رغم انعكاس ضرره على بعض المناطق المتواجد فيها، بسبب قرب لقاء أستانة المفترض انعقاده في 23 يناير، والذي قد يفضي إلى فرض انسحاب داعش من ريف حمص.