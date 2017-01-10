مسؤول سوري رَكَلَ إعلاميين يرفض أن يكون كالزوج المخدوع

بعد الضجة التي أثارها في العام 2015 لدى قيامه بركل وضرب وشتم صحافيين وإعلاميين يعملون في مؤسسات نظامه الإعلامية، ثم قيام موظفين لديه بإشهار السلاح الحربي على إعلاميين واحتجازهم، قال رئيس اتحاد عمال الأسد جمال القادري إن الفساد الذي ترد أخبار عنه في وسائل الإعلام، ولا تكون اللجان التابعة لاتحاده على علم بها، فإما تكون تلك اللجان "غير موجودة" أصلاً، أو أنها "منغمسة بالفساد"، على حد قوله.

وفي مؤشر على ارتفاع نسبة الفساد في مؤسسات نظام الأسد، قال القادري إنه لن "يكون شاهد زور" عليها، مؤكداً أنه لن يقبل أن يكون كالزوج المخدوع: "لن أقبل أن أكون كالزوج المخدوع في الفساد". في إشارة منه إلى تغلغل الفساد في الاتحاد الذي يرأسه وفي اللجان التابعة له، على حد ما نقلته "الوطن" السورية التابعة لنظام الأسد، الثلاثاء، ووضعتها عنواناً: "القادري: لن أقبل أن أكون كالزوج المخدوع في حالات الفساد".

وتتحدث الأخبار الموثقة عن ارتفاع معدل الفساد في سوريا إلى معدلات غير مسبوقة، حيث يلجأ نظام الأسد إلى شراء ذمم أنصاره وزيادة شعبيته بينهم، من خلال تسهيلات مفتوحة لهم في وظائفهم التي يشغلونها.

وكان جمال القادري الرافض أن يكون كالزوج المخدوع في الفساد، على حد زعمه، قد أقدم على ضرب وركل وشتم صحافيين وإعلاميين يعملون في مؤسسات نظام الأسد الإعلامية. ووصل الأمر إلى قيام بعض من معه إلى احتجاز صحافي وتهديده بسلاح حربي. في أيلول/سبتمبر من عام 2015. وصدر بيان، في ذلك الوقت، باسم الإعلاميين والصحافيين الذين يعملون في وسائل إعلام النظام السوري، سواء التابعة منها لحكومته أو الخاصة، للتعبير عن "الاستنكار" و"الإدانة" لما جرى مع "الزملاء الإعلاميين والصحافيين في المركز الإخباري السوري". خصوصاً أن حادثة الركل والضرب والشتم والتهديد بسلاح حربي، تمت في مؤتمر تحضره وجوه عربية وأجنبية، ويحمل شعار: "التضامن مع عمال سوريا بوجه الإرهاب"!

يشار إلى أن بيان الاستنكار السالف تطرق إلى ما قام به القادري من ركل وشتم وضرب، ثم تهديد بالسلاح من قبل من كان معه، وبحضور "عناصر الشرطة وقوى الأمن" كما ورد في فقراته التي طالبت بمعاقبة القادري على "الإهانة" التي ألحقها بـ"بمهنة الإعلام".

ولقيت حادثة الضرب والشتم والركل والتهديد بسلاح حربي، تغطية إعلامية واسعة وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عنها "العربية.نت" خبراً في حينه.