مقتل الجنديين التركيين اللذين فقدا في سوريا

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، الثلاثاء، أن جنديين تركيين فقدا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أثناء خدمتهما في شمال سوريا قتلا، مشيرة إلى أن رفاتهما أعيدت إلى البلاد.

وأعلن الجيش في 29 تشرين الثاني/نوفمبر أنه فقد الاتصال باثنين من جنوده. وأصدر تنظيم "داعش" في اليوم ذاته بياناً زعم فيه أن مقاتليه خطفوا جنديين تركيين.

ولم توضح الوكالة كيف قتل الجنديان.

ويوارى أحد الجنديين الثرى في إقليم أضنة جنوب تركيا في حين سيدفن الآخر في إقليم كاناكالي شمال غرب البلاد.

وكان الجنديان ضمن العسكريين المشاركين في عملية "درع الفرات" التي تهدف إلى طرد التنظيم من المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية ومنع جماعات كردية مسلحة بدورها من السيطرة على أراض في تلك المنطقة.