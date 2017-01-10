"سوريا الديمقراطية" تنفي علاقتها بـ"العمال الكردستاني"

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان اعتبر الأول من نوعه، عن انفتاحها بشأن بناء علاقات متينة مع دول الجوار كافة، من بينها تركيا.

ونفى المتحدث باسم القوات، المدعومة من التحالف الدولي، في البيان، أي علاقة تربطهم بحزب العمال الكردستاني المعادي لأنقرة.

كما شدد على أنها تجمع فصائل كردية وعربية وتركمانية وآشورية وسريانية، منضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية.

وتشعر أنقرة بقلق شديد من الدور البارز الذي تلعبه وحدات حماية الشعب الكردية داخل تحالف قوات سوريا الديمقراطية. وتعتبر تركيا تلك الوحدات واجهة لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً في تركيا منذ ثلاثة عقود.