الأسد يتلقى رداً قاسياً من مرشح فرنسي للرئاسة

قال مرشح اليمين إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية، فرنسوا فيون، الأربعاء، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد "ديكتاتور ومراوغ"، وذلك رداً على "ترحيب" الأسد بموقف فيون حيال سوريا.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "بي إف إم" الفرنسية، إن "بشار الأسد ديكتاتور ومراوغ. أود أن ألفت انتباه وسائل الإعلام الفرنسية إلى حقيقة أنه ليس من الضروري القبول بتلاعبات بشار الأسد".

وكان الأسد قال رداً على سؤال حول فيون في مقابلة بثتها الاثنين العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، إن "خطابه حول الإرهابيين أو حول أولوية مكافحة الإرهاب دون التدخل في شؤون الدول الأخرى هو موضع ترحيب".

وأكد فيون الذي يؤيد حواراً مع جميع أطراف النزاع في سوريا "من الواضح أنه مراوغ. قيام ديكتاتور بإدلاء تصريحات أمام قنوات التلفزيون الفرنسية حول السياسة الفرنسية هو مراوغة".

وتابع "لا أؤيد بقاء الأسد في السلطة، فهو ديكتاتور لديه ماض دموي. أقول فقط إن بشار الأسد يحظى بدعم قسم من الشعب، وإن الدبلوماسية الفرنسية والغربية أقصتا نفسهيما من النزاع السوري برفضهما فكرة التحدث مع الأسد".

وكان فيون قال منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، خلال مناظرة تلفزيونية بين المرشحين عن اليمين، إنه سيعيد في حال انتخابه فتح "منصب دبلوماسي على الأقل في دمشق لكي تكون هناك قناة اتصال مع النظام السوري".

ويقيم المرشح اليميني للرئاسة علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليف النظام السوري.