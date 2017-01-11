البرد القارس يهدد حياة اللاجئين السوريين في اليونان

هرب اللاجئون السوريون من ويلات الحرب الدائرة في بلدهم ليواجهوا لسعات البرد القارس في اليونان.

وتقطعت بهم السبل في مخيم قرب بلدة ريتسونا شرق اليونان ليسكنوا هذه الحاويات الظاهرة في الفيديو أو الخيم المهترئة التي تفتقر إلى المواد العازلة أو وسائل التدفئة في ظل درجات حرارة وصلت 20 درجة مئوية تحت الصفر، طقس بارد جداً بالنسبة للأطفال، فهو ليس مثل سوريا أو أي بلد آخر.

من جهتها، انتقدت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أثينا لعدم اتحاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح أكثر من 60 ألف لاجئ ومهاجر، وتوفير سبل العيش المناسب من وسائل التدفئة والأدوية كما طالبتها بسرعة نقل اللاجئين الموجودين في جزر بحر إيجة إلى البر الرئيسي أو إلى دول أوروبية أخرى.

وتأتي هذه المطالبات في وقت تعاني فيه اليونان من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الظروف المالية التي تمر بها والتي دفعتها العام الماضي لإعلان إفلاسها.

بدورها، قالت أطباء بلا حدود إن عيش هؤلاء اللاجئين في خيام تحت رحمة الأمطار أمر مثير للغضب، خاصة في ظل وعود وتصريحات أوروبية. كذلك طالبت، في الوقت نفسه، السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات طارئة لضمان إيواء جميع اللاجئين والمهاجرين في اليونان في ظروف إنسانية وكريمة.