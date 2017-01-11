وصول 25 شاحنة مساعدات من مركز الملك سلمان إلى سوريا

وصلت 25 شاحنة محملة بمواد غذائية ومواد تدفئة الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا، وهي الدفعة الأولى من المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة المساعدات الإنسانية في المركز، عبد الله بن مدرك الرويلي: "نحن في معبر الريحانية نطلق أول حملة لمركز الملك سلمان لإغاثة الشعب السوري وتغطي 850 ألف نازح سوري بواقع 130 ألف سلة تتنوع ما بين سلال غذائية وسلال للمساعدات الشتوية وهي باكورة أعمال مركز الملك سلمان الموجهة للشعب السوري".

وتجاوزت قيمة المساعدات الكلية الـ300 مليون ريال سعودي، وُجِهَت الدفعة الأولى منها لإدخال مساعدات عاجلة للمتضررين من قسوة شتاء مناطق الشمال السوري.

كما تضمنت المساعدات العاجلة مواد مخصصة للتدفئة، وملابس شتويةَ قدمها فريق الاستجابة السريع في مركز الملك سلمان بالتنسيق مع منظمات دولية وإقليمية ومحلية.

وقال مستشار في المركز، سامر عبد الله الشطيري: "تنطلق هذه الحملة ضمن منظومة التدخل التي أطلقها مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين السوريين وتقسم إلى مرحلتين: الأولى مرحلة التدخل العاجل والفوري، والثانية مرحلة طويلة الأمد تحتوي على مشاريع لها أثر مستدام على النازحين".

أما مسؤول الإمداد في المركز، عبد الله محمد الزهراني، فذكر: "بدأ فريق الاستجابة السريع بتوفير بعض الشاحنات التي تحتوي مساعدات تناسب ظروف المرحلة الحالية وهي عبارة عن تقديم يد العون والمساعدة لإخوتنا في سوريا الشقيقة".

ويؤكد مسؤولو الحملة أن المساعدات ستقسم إلى مساعدات عاجلة ومشاريع طويلة الأمد تفيد النازحين السوريين في عموم سوريا ومناطق الشمال السوري على وجه الخصوص.