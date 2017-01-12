دي ميستورا: الهدنة صامدة في سوريا وسط استثناءات

أكد ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، الخميس، أن هناك التزاما إلى حد بعيد بوقف إطلاق النار في سوريا رغم بعض الاستثناءات، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية لم يُسمح لها بعد بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء.

وقال للصحافيين إن جماعات مسلحة منعت 23 حافلة وسائقا سوريا خلال عمليات إجلاء في الفترة الأخيرة من مغادرة قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب، وإن القتال مستمر في قريتين بوادي بردى حيث مصدر المياه الذي يمد العاصمة دمشق.

وأوضح دي ميستورا أن الأمم المتحدة ستدعى لحضور محادثات أستانة يوم 23 يناير/كانون الثاني، والتي تهدف إلى تعزيز وقف القتال وصياغة بعض الأفكار السياسية الواسعة، لكن لم يتم توجيه دعوات رسمية أو يحدد موعد مؤكد بعد.