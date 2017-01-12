هجوم بكفرسوسة .. وانفجارات تهز مطار المزة في دمشق

بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف ناديا رياضيا في كفرسوسة بدمشق ليل الخميس، أفادت أنباء عن سماع عدة انفجارات فجر الجمعة في مطار المزة العسكري في العاصمة السورية، لم تعرف أسبابها بعد. وأفاد التلفزيون السوري التابع للنظام أن عدة انفجارات وقعت بمحيط مطار المزة العسكري، وأن عربات الإسعاف هرعت إلى المنطقة.

من جهته، قال جيش النظام إن صواريخ أطلقت من شمال إسرائيل استهدفت محيط المطار، وأدت لاندلاع النيران فيه، محذراً إسرائيل من تداعيات هذا الهجوم.

يذكر أن مطار المزة الواقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة السورية، يعتبر قاعدة جوية استراتيجية كبيرة، واستخدمتها في الأساس قوات الحرس الجمهوري التابعة للنظام، وكانت تستخدم لإطلاق الصواريخ على مناطق خضعت في السابق لسيطرة المعارضة في ضواحي دمشق.

تفجير انتحاري في كفرسوسة

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بسقوط 8 قتلى في تفجير انتحاري استهدف مساء الخميس حي كفرسوسة الواقع جنوب شرق العاصمة السورية دمشق.

في حين قال التلفزيون السوري التابع للنظام، إن التفجير نفذه انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا كانت الأجهزة الأمنية تلاحقه.

وفي التفاصيل، قال المرصد إنه "سمع دوي انفجار شديد هز منطقة كفرسوسة وسط العاصمة، وتبين أنه ناجم عن تفجير انتحاري لنفسه بالقرب من نادي المحافظة بالمنطقة، قضى على إثره ما لا يقل عن 8 أشخاص، وسقط عدد من الجرحى". وأضاف المرصد أن "بين القتلى أربعة عسكريين ضمنهم عقيد"، في حين أفادت أنباء أخرى "غير مؤكدة" عن مقتل 10 عسكريين بينهم عقيد.

يذكر أن حي كفرسوسة يعتبر حياً أمنياً، إذ يعيش في قسم منه وزراء ومسؤولون أمنيون كبار، وفيه يوجد مقر أجهزة المخابرات التابعة للنظام، لكن الاعتداء وقع في قسم آخر من الحي.

يذكر أنه في ديسمبر 2011 أوقع اعتداءان في كفرسوسة أكثر من 40 قتيلاً.