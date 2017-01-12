وادي بردى.. النظام يتحدث عن اتفاق والمعارضة تنفيه

نفت الهيئة الإعلامية لوادي بردى ما نقله تلفزيون النظام السوري عن محافظ ريف دمشق أن مقاتلي المعارضة والحكومة اتفقوا على دخول فرقة لصيانة نبع عين الفيجة في وادي بردى.

وكان محافظ ريف دمشق قد تحدث أيضاً عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع قادة المجموعات المسلحة في وادي بردى من أجل تسوية أوضاع بعض المسلحين، وإخراج المتبقي منهم من المنطقة باتجاه ريف إدلب.

وقال إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه يقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وخروجهم من منطقة وادي بردى، ودخول جيش النظام إليها لتطهيرها، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتضح إمكانية تنفيذ الاتفاق.