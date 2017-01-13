اتفاق روسي تركي على تنسيق الضربات الجوية في سوريا

وقعت روسيا وتركيا اتفاقا يحدد آليات تنسيق ضرباتهما الجوية في سوريا عندما يقصف البلدان "أهدافا إرهابية" وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس. وقالت الوزارة إن وفدين من البلدين تفاوضا الشهر الماضي لإقرار الهدنة في سوريا، التقيا الخميس في موسكو وأجريا مشاورات حول التعاون في مكافحة تنظيم داعش.

وأضافت أنهما وقعا اتفاقا "يحدد آليات التنسيق والتعاون بين الطائرات الروسية والتركية خلال الضربات التي تستهدف أهدافا إرهابية والتدابير التي يتخذها الجانبان لتفادي إحداث التصادم خلال وجود طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة في الأجواء السورية".

يأتي هذا بعد أن نسقت موسكو وأنقرة أواخر الشهر الماضي الهدنة التي بدأ سريانها في 30 ديسمبر بين النظام السوري والفصائل المسلحة في معظم مناطق البلاد، ولكنها شهدت خروقات في منطقة وادي بردى قرب دمشق.