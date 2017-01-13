النظام السوري يتهم إسرائيل بقصف مطار المزة.. ويتوعدها

هزت عدة انفجارات محيط مطار المزة العسكري عقب تعرضه لقصف صاروخي فجر الجمعة.

وأفاد تلفزيون النظام السوري بأن الصواريخ أطلقت من شمال إسرائيل على محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق متوعدا تل أبيب بالرد.

فيما ذكر ناشطون أن الانفجارات التي تعرض لها المطار أسفرت عن مقتل عدد من ضباط النظام رفيعي المستوى.

وهذه هي المرة الثانية خلال نحو شهر التي تستهدف فيها إسرائيل بصواريخ مطار المزة العسكري غرب دمشق من دون أن تتضح الأهداف أو الأسباب.

يذكر أن المطار العسكري تعرض لقصف بصواريخ أرض-أرض في شهر ديسمبر الماضي، واتهم النظام عقبها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الهجوم انطلاقا من الجولان المحتل.

ومطار المزة الواقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة السورية، يعتبر قاعدة جوية استراتيجية كبيرة، واستخدمتها في الأساس قوات الحرس الجمهوري التابعة للنظام، وكانت تستخدم لإطلاق الصواريخ على مناطق خضعت في السابق لسيطرة المعارضة في ضواحي دمشق.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات على الهجوم الانتحاري الذي استهدف ناديا رياضيا في "كفرسوسة" بدمشق نفذه انتحاريان كانا يرتديان حزامين ناسفين وادى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.