هل تذكرون صورة هذا الرجل الذي ظهر مع الأسد؟

أدى التفجير الذي ضرب منطقة كفرسوسة، الخميس، في العاصمة السورية دمشق، إلى مقتل عدد من العسكريين، عرف منهم العقيد منذر حيدر، تبعاً لما ذكره موقع "دمشق الآن" القريب من عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال الموقع السابق، في خبر له الجمعة، إن من بين قتلى التفجير أحد عناصر الدفاع الوطني ويدعى هيثم إسماعيل، والذي ظهر مع الأسد في صورة شهيرة، لدى زيارة الأخير منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، العام الماضي.

واكتسب هيثم إسماعيل رواجاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في صورة تظهر فيها شارباه "شواربه" بهذا الشكل الكثيف والغريب. وكان الأسد يقوم في زيارة دعائية، يقوم بمثلها بين الوقت والآخر، للقول لأنصاره إنه لايزال قادراً على التحرك هنا أو هناك، إنما ضمن ضوابط أمنية مشددة وصلت حد إخفاء نبأ الزيارة إلا عن أقرب المقربين، ويضطر فيها الأسد لارتداء قميص بدون "جاكيت" للتخفي والتمويه، وكذلك يفعل مرافقوه.

وترك مقتل صاحب الصورة هيثم إسماعيل، صدمة كبيرة بين أنصار الأسد، حسب تعليقاتهم التي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ الإعلان عن مقتله في صفحات إلكترونية مختلفة.