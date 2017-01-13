وادي بردى.. اتهامات للنظام باستهداف وفده

اتهمت لجنة التفاوض المعارضة في وادي بردى قوات النظام باستهداف وفده الذي دخل إلى وادي بردى الجمعة برفقة لجنة التفاوض بغرض إحداث بلبلة، وكان الهدف من وصول الوفد رفع علم النظام على منشأة نبع الفيجة.

وذكرت اللجنة أن قوات النظام فتحت نيرانها على السيارات، أعقبها قصف بقذائف الهاون على مكان تواجد الوفد، ما أسفر عن احتراق سيارات.

من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه لم يتم حتى الآن البدء بإصلاح نبع مياه عين الفيجة في منطقة وادي بردى.

وأضاف أن علم النظام رُفع في قرى في وادي بردى، أبرزها كفير الزيت وكفر العواميد ودير مقرن ودير قانون. وكان المرصد أشار في وقت سابق إلى أن النظام يسعى إلى شق الصفوف في منطقة وادي بردى عبر التوصل إلى تسويات مع مناطق معينة في الوادي، بشرط تحييدها عن العمليات العسكرية.