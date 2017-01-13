ورشات الصيانة تدخل عين الفيجة لإصلاح مضخات مياه دمشق

دخلت ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة مياه دمشق، الجمعة، إلى بلدة عين الفيجة التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة في وادي بردى، لإصلاح مضخات تغذي العاصمة بعد أسابيع من انقطاع المياه، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري عن محافظ ريف دمشق.

وعين الفيجة داخل منطقة وادي بردى التي تقع على بعد 15 كيلومتراً شمال غربي دمشق، وتضم المصادر الرئيسية التي ترفد دمشق بالمياه المنقطعة منذ 22 كانون الأول/ديسمبر بصورة تامة عن معظم أحياء العاصمة جراء المعارك بين قوات النظام وفصائل معارضة.

ولفت محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح للجيش بالسيطرة على المنطقة، مشيراً إلى أن فرق الصيانة ستعيد إصلاح مضخات المياه في أسرع وقت ممكن.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول ورشات الصيانة إلى نبع عين الفيجة، وأنه تم رفع العلم السوري في المنطقة.

وبالمقابل اتهمت لجنة التفاوض في وادي بردى صباحاً قوات النظام باستهداف وفده، الذي دخل إلى وادي بردى برفقة لجنة التفاوض بغرض إحداث بلبلة، وكان الهدف من وصول الوفد رفع علم النظام على منشأة نبع الفيجة.

وذكرت اللجنة أن قوات النظام فتحت نيرانها على السيارات، أعقبها قصف بقذائف الهاون على مكان تواجد الوفد، ما أسفر عن احتراق سيارات.