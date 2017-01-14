سوريا.. الهيئة تعطي غطاءها السياسي للذهاب إلى أستانة

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية تأييدها للجهود المبذولة لعقد محادثات أستانة التي تستضيفها كازاخستان برعاية تركية روسية في الثالث والعشرين من هذا الشهر، وذلك لاعتبارها خطوة تمهيدية للمفاوضات السياسية المقرر عقدها في جنيف برعاية أممية.

وأكدت الهيئة في بيان لها أيضاً، دعمها لوفد فصائل المعارضة المقاتلة للمحادثات، واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له.

كما أضافت الهيئة أنها تأمل من الاجتماع ترسيخ الهدنة، وبناء مرحلة ثقة عبر تنفيذ القرار الأممي 2254. خصوصاً المتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح المعتقلين، وهو ما يمهد لعقد جولة جديدة من المفاوضات السياسية في جنيف في الثامن من شهر فبراير كما أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

من جهتها، شددت فصائل المعارضة على تمسكها بالتزام النظام وميليشياته بوقف شامل لإطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه ودخل حيز التنفيذ في الـ 30 من شهر ديسمبر الماضي.

وكذلك نشر مراقبين على خطوط التماس في المناطق المهددة، يأتي ذلك تزامنا مع تكرار الانتهاكات على الأرض في عدد من المناطق حتى الآن.

إلى ذلك، تلقى فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، دعوة لحضور اجتماع أستانة بعد إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أغلو أن بلاده اتفقت مع روسيا على دعوة أميركا، لافتا إلى دور الولايات المتحدة الذي لا ينكرونه.