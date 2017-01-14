أكبر هجوم لداعش في دير الزور منذ أشهر.. ومقتل العشرات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي تنظيم داعش شنوا أكبر هجوم لهم منذ شهور على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بمدينة دير الزور، السبت، مما خلف عشرات القتلى.

وأضاف أن 6 انفجارات على الأقل هزت المدينة منذ الفجر، فيما اشتبك المقاتلون مع الجيش والقوات المتحالفة معه.

وذكر المرصد ووسائل إعلام رسمية أن الطيران السوري رد بقصف مواقع للتنظيم المتشدد.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء ووسائل إعلام حكومية إن الجيش يصد هجمات التنظيم المتشدد على عدة جبهات، من بينها حول المطار العسكري الذي تسيطر عليه الحكومة.

وأفادت الوكالة أن قصفاً نفذه تنظيم داعش أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 في مناطق سكنية خاضعة لسيطرة الحكومة.

وذكر المرصد أن الاشتباكات والقصف أسفرا عن مقتل 12 على الأقل من أفراد القوات الحكومية و20 من مقاتلي داعش.

ويسيطر داعش على معظم أنحاء محافظة دير الزور التي تقع على الحدود مع العراق بما في ذلك أكثر من نصف المدينة، ويحاصر المناطق التي لا تزال الحكومة تسيطر عليها بالمدينة منذ قرابة عامين.

وتلقي القوات الحكومية السورية وحليفتها روسيا المساعدات جوا بشكل منتظم على المنطقة المحاصرة، التي يعيش بها نحو 200 ألف شخص يفتقرون للغذاء والدواء.

وتربط محافظة دير الزور مدينة الرقة السورية معقل تنظيم داعش بالأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق.