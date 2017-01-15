خطف مصور من جنوب إفريقيا في سوريا

أعلنت منظمة إغاثية جنوب إفريقية، السبت، أن مصوراً من جنوب إفريقيا تعرض للاختطاف في سوريا الثلاثاء الماضي.

وأوضح مدير منظمة "وقف الواقفين" الجنوب إفريقية، إمتياز سوليمان، في بيان صحفي، أن "مسلحين" اختطفوا المصور الحر "شيراز محمد" بالقرب من منشأة طبية تديرها المنظمة في سوريا.

واختطف المسلحون اثنين من طاقم المنظمة، إلى جانب المصور محمد، ثم أفرجوا عن الموظفين، إلا أنهم أخبروا طاقم المنظمة أن المصور سيبقى عندهم لمدة يومين للاستجواب، ثم يفرج عنه، إلا أن ذلك لم يتم، وفق بيان مدير المنظمة.

ولم تتمكن المنظمة من تحديد هوية المختطفين، كما لم يحدد بيانها مكان وقوع الحادث، إلا أن موقعها الالكتروني يشير إلى نشاط طواقمها في محافظة حلب، شمالي سوريا.

وتنشط منظمة "وقف الواقفين"، التي يديرها مسلمون جنوب إفريقيون، منذ عدة سنوات، في قطاع الدعم الطبي والإغاثي في سوريا.

وتعد المنظمة من أكبر المنظمات الإغاثية في جنوب إفريقيا وعموم إفريقيا، وتنشط في أكثر من 25 بلداً حول العالم.