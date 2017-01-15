داعش يهاجم دير الزور لربط العراق بسوريا

شنّ تنظيم داعش هجوماً واسعاً جنوب دير الزور، مستهدفاً مطارها العسكري.

وأفاد ناشطون بسيطرة مقاتلي التنظيم على مساكن الضباط ورحبة المطار، وذلك مع انشغال النظام في معركة وادي بردى وقبيل انطلاق قطار المحادثات في أستانة.

وعلى الرغم من الغارات الكثيفة التي شنت على مواقع داعش، تشير الأنباء الواردة إلى تمكن داعش من قطع الطريق المؤدي للمطار العسكري وفصله عن مناطق سيطرة النظام في المدينة.

ويأتي الهجوم بعد أشهر من الهدوء النسبي، وفي محاولة من التنظيم لإيجاد ممر متصل جغرافياً بين المناطق الحدودية التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.