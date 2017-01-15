روسيا تنوي تطوير قواعدها الجوية والبحرية في سوريا

نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الأحد، عن مصدر لم تسمه إن موسكو تنوي تطوير وتوسيع قواعدها البحرية والجوية في سوريا، فيما تسعى موسكو لترسيخ وجودها هناك.

وقال المصدر لـ"إنترفاكس" إن روسيا ستبدأ بإصلاح مدرج ثان في قاعدة "حميميم" الجوية قرب مدينة اللاذقية في حين سيتم تطوير قاعدة "طرطوس" البحرية لتتمكن من استقبال سفن أكبر مثل الطرادات.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاباً جزئياً للقوات الروسية من سوريا، حيث ساندت هناك قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد لكن موسكو تنوي الإبقاء على وجود دائم لها في "حميميم" و"طرطوس".

وقال المصدر لـ"إنترفاكس" إن روسيا ستنشر أنظمة صواريخ دفاعية أرض-جو من طراز (إس-300) فضلاً عن قاذفات صواريخ "باستيون" في طرطوس.