فصائل المعارضة السورية تقرر المشاركة في اجتماع أستانة

قررت غالبية فصائل المعارضة السورية في ختام اجتماعاتها بأنقرة المشاركة في اجتماع أستانة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي بينما رفضت عدة فصائل المشاركة، وفق شبكة شام الإخبارية.

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادر في المعارضة السورية أن محمد علوش رئيس الجناح السياسي لجيش الإسلام سيرأس وفد المعارضة إلى أستانة.

وستشارك في الاجتماع فصائل: فيلق الشام، فرقة السلطان مراد، الجبهة الشامية، جيش العزة، جيش النصر، الفرقة الأولى الساحلية، لواء شهداء الإسلام، تجمع فاستقم، جيش الإسلام، في حين أن الفصائل التي رفضت المشاركة أبرزها أحرار الشام وصقور الشام وفيلق الرحمن وثوار الشام وجيش إدلب وجيش المجاهدين.

وأشارت المصادر إلى أن كل فصيل سيرسل ممثلين عنه، وقد تم تحديد الأسماء وتسليمها للجانب التركي الذي سيتولى عملية التنسيق مع الروس.

فيما نقلت قناة "الحدث" عن مصادر في الجيش السوري الحر أن هدف لقاء أستانة تثبيت وقف إطلاق النار فيما أشارت المصادر إلى أن الوفد الذي سيشارك في أستانة وفد عسكري مدعوم بوفد تقني من الهيئة العليا للمفاوضات.

وأضافت المصادر أن الجيش الحر قرر المشاركة بعد تأكيدات بأن محادثات أستانة ستناقش خروقات وقف النار مؤكدا أنه إذا تم تثبيت وقف إطلاق النار بعدها نبحث الملفات الأخرى.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، أن الفصائل انقسمت إلى قسمين، أحدهما يرغب ويحث على المشاركة في المفاوضات، والآخر رافض لها مع وجود عدة تبريرات منها الخروقات الفجة الحاصلة في الهدنة ولا سيما وادي بردى، منها ما يستند إلى عدم الثقة بروسيا على اعتبار أنها دولة محتلة لسوريا.

الوفود المشاركة

وأشارت المصادر إلى أن كل فصيل سيرسل ممثلين عنه وقد تم تحديد الأسماء ضمن قائمة وتم تسليمها للجانب التركي الذي سيتولى عملية التنسيق مع الروس تحضيراً للمؤتمر الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

ومن بين الأسماء التي تمكنت "شام" من الحصول عليها والتي ستحضر مؤتمر الأستانة، منذر سراس ونذير الحكيم عن فيلق الشام، وعن جيش الإسلام يامن تلجو ومحمد علوش، عن فرقة السلطان مراد العقيد احمد عثمان، ولواء شهداء الإسلام (داريا) النقيب أبو جمال، وتجمع فاستقم ابو قتيبة وعن الجبهة الشامية ابو ياسين، بالإضافة إلى الرائد ياسر عبد الرحيم عن غرفة عمليات حلب، وتقنيين اثنين، أسامة أبو زيد ونصر حريري.