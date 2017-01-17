برنامج الأغذية يوقف مؤقتاً إسقاط مساعدات إلى دير الزور

قالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن البرنامج أوقف مؤقتا إنزال مساعدات الإمدادات الحيوية جوا إلى مدينة دير الزور بشرق سوريا بسبب القتال الشرس هناك.

وقالت بيتينا لوشر، المتحدثة باسم البرنامج، إن آخر عملية إسقاط للمساعدات هناك كانت يوم الأحد، مضيفة أن البرنامج نفذ 177 عملية إنزال جوي لما يصل إلى 110 آلاف شخص في المدينة منذ بدء العملية في أبريل/نيسان.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية شن أشرس هجوم له منذ عام على جيب محاصر تسيطر عليه قوات الحكومة السورية في مدينة دير الزور، في محاولة لعزله عن قاعدة جوية عسكرية قريبة في معركة قتل فيها العشرات.