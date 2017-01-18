ماذا تفعل عضوة الكونغرس في دمشق؟

زارت النائبة الديموقراطية الأميركية تولسي غابارد دمشق حيث التقت مسؤولين في النظام السوري، في زيارة نادرة لعضوة في الكونغرس الأميركي.

وقالت المتحدثة باسمها اميلي لاتيمر إن "النائبة تجري حاليا جولة لجمع المعلومات في سوريا ولبنان"، رافضة أن تحدد ما إذا التقت الرئيس السوري بشار الأسد أو لا.

وزيارة غابارد التي تمثل ولاية هاواي في مجلس النواب، وكانت موجودة في العراق العام 2004 ضمن الحرس الوطني لهاواي، لم تعلن مسبقا ونقلها الأربعاء موقع "فورن بوليسي".

وأضافت المتحدثة: "تعتقد (غابارد) أن من المهم أن تلتقي أفرادا ومجموعات مختلفين بينهم مسؤولون دينيون وعاملون إنسانيون ولاجئون ومسؤولون حكوميون".

والنائبة الديموقراطية من معارضي تغيير النظام في سوريا وإقامة منطقة حظر جوي. وسبق أن قدمت اقتراح قانون "لإنهاء الحرب غير القانونية لبلادنا بهدف إسقاط النظام السوري" وإنهاء المساعدات للفصائل المعارضة للأسد.

وقالت في كانون الثاني/يناير: "ينبغي استخدام إمكاناتنا المحدودة لإعادة إعمار مدننا هنا، وليس لتأجيج حروب خارجية لتغيير الأنظمة".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، التقت غابارد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب في برجه في نيويورك.