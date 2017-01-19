أحرار الشام تعلن عدم مشاركتها في أستانة.. وتعرض الأسباب

أعلن فصيل حركة أحرار الشام عدم المشاركة بمؤتمر أستانة المرتقب في 23 يناير في العاصمة الكازاخية. وفي بيان صدر مساء الأربعاء، سردت الحركة أسباب الرفض، رابطة إياها بعدم تحقق وقف إطلاق النار وبالحملة الهمجية للنظام السوري على وادي بردى.

كما اعتبرت أن روسيا تسوق لنفسها على أنها طرف ضامن، فيما طائراتها تقصف الشعب السوري.

وبحسب البيان، فإن الوضع العسكري الداخلي سيلقي بظلاله على المؤتمر.

إلى ذلك، شددت الحركة على أنها لا تعارض مشاركة أي فصيل في محادثات أستانة.

من جانبه، اعتبر رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانة، محمد علوش، في اتصال مع قناة "الحدث" مساء الأربعاء، أنه من حق الفصائل الرد على خروقات النظام وميليشياته لاتفاق إطلاق النار، مشيراً في الوقت عينه إلى حق المعارضة بالتفاوض على تثبيت الاتفاق في أستانة.

وطالب علوش الجانب الروسي بتحمل تبعات ضمان هذا الاتفاق.