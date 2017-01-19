الأمم المتحدة: جنيف مفتوح أمام الفصائل السورية

أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة التي لن تحضر اجتماع أستانا، باستطاعتها المشاركة في مفاوضات جنيف المخطط إجراؤها مطلع شباط/فبراير القادم.

وأكد حق مجددا أن الأمم المتحدة تلقت دعوة للمشاركة في محادثات أستانا، وتأمل في أن تكون المفاوضات مثمرة. كما توقّع أكبر تمثيل ممكن من الأطراف السورية في المناقشات.

وفي سياق متصل، بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، رمزي عزالدين رمزي، مفاوضات أستانا، وتبادلا الآراء بصورة معمقة حول الوضع في سوريا.