داعش يعدم 12 شخصاً في تدمر بينهم 4 ذبحاً

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن مقاتلي تنظيم داعش أعدموا 12 شخصاً على الأقل في مدينة تدمر الأثرية التي استعادوا السيطرة عليها من النظام في ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف المرصد أن التنظيم المتطرف قطع رؤوس 4 أشخاص -وهم من موظفي الدولة والمدرسين- خارج متحف.

وأطلق النار على 8 آخرين، منهم 4 من جنود النظام، و4 من مقاتلي المعارضة.

وأضاف المرصد أن بعض عمليات القتل نفذت في مسرح روماني قديم في تدمر، حيث قتل التنظيم العام الماضي 25 على الأقل من جنود النظام.

وانتزع التنظيم السيطرة على تدمر من النظام للمرة الثانية في ديسمبر/ كانون الأول. وكانت القوات الحكومية والمقاتلون المتحالفون معها مدعومين بقوة جوية روسية قد استعادوا المدينة من تنظيم داعش في مارس/أذار بعد أن سيطر عليها التنظيم لأول مرة في عام 2015.