لافروف: أميركا مدعوة لمحادثات أستانا بشأن سوريا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، قوله اليوم الخميس، إنه تم توجيه الدعوة إلى الولايات المتحدة لحضور المحادثات بشأن الصراع السوري المقررة هذا الشهر في أستانا عاصمة كازاخستان.

وكانت فصائل عسكرية سورية عدة قد أعلنت اكتمال تشكيل الوفد المشارك في محادثات "أستانا"، مؤكدة قدرتها على "خوض العملية السياسية لمرحلة ما بعد الأستانا".

وقالت هذه الفصائل لشبكة "سمارت" الإعلامية إن الاجتماعات ستقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، فيما سيأتي بحث المستقبل السياسي لاحقاً، مع إمكانية فتح "ممرات إنسانية" بالمناطق المحاصرة، كبادرة "حسن نية".

دي ميستورا تلقى دعوة أيضاً لحضور محادثات أستانا

وقالت يارا شريف، المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الخميس، إنه تلقى دعوة لحضور محادثات السلام في أستانا التي دعت إليها روسيا وتركيا وإيران، لكن مستشاره للشؤون الإنسانية يان إيغلاند قال إن دور المنظمة الدولية في المحادثات لا يزال قيد النقاش.

وأضاف إيغلاند للصحافيين في جنيف "مع ذلك لا اعتبر أن من المفروغ منه أن تتفهم روسيا وتركيا وإيران المسؤولية الضخمة التي تأخذها على عاتقها كأطراف ضامنة لاتفاق خاص بعملية أخرى لإتاحة بداية جديدة للمدنيين في سوريا".