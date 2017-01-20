اليونسكو: تدمير داعش آثاراً جديدة بتدمر جريمة حرب

شجبت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، ايرينا بوكوفا، اليوم الجمعة، أعمال التدمير الجديدة التي نفذها تنظيم "داعش" وشملت كنوزا أثرية في مدينة تدمر الأثرية، ووصفتها بأنها "جريمة حرب وخسارة كبيرة للشعب السوري وللإنسانية".

وأكدت معلومات وصور بالأقمار الاصطناعية، الجمعة، تدمير العديد من الآثار في تدمر في وسط سوريا التي استعاد "داعش" السيطرة عليها في كانون الأول/ديسمبر.

وقالت بوكوفا في بيان: "هذه الضربة الجديدة ضد موقع من مواقع التراث العالمي لليونسكو، وبعد ساعات قليلة من تلقي اليونسكو تقارير عن عمليات إعدام جماعية في المسرح تظهر أن التطهير الثقافي الذي يقوده متطرفون يستخدمون العنف يهدف لتدمير حياة البشر والآثار التاريخية بهدف حرمان الشعب السوري من ماضيه ومستقبله".