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سوريا.. مقتل 12 من قوات الأسد باشتباكات مع داعش في حمص

المصدر: دبي - قناة العربية
الدمار بأحد شوارع حمص "أرشيفية"
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قتل 12 عنصراً من قوات النظام، و18 مسلحاً من تنظيم "داعش" خلال اشتباكات عنيفة دارت قرب مطار التيفور العسكري في محافظة حمص، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المرصد أشار إلى أن 7 من قوات النظام قتلوا في تفجير سيارة مفخخة لـ"داعش" في محور قرية شريف بريف حمص الشرقي.

ويحاول "داعش" منذ أسابيع التقدم باتجاه مطار التيفور في محافظة حمص لكي يقطع الطريق الرابط بين مدينتي حمص وتدمر أمام قوات النظام.

وأوضح المرصد أن معارك عنيفة اندلعت في المنطقة التي استهدفتها غارات جوية شنتها مقاتلات روسية وأخرى للنظام.

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