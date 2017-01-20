لافروف: هناك مؤشرات إيجابية حول عملية السلام في سوريا

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، قوله الجمعة، إن روسيا لاحظت مؤشرات إيجابية فيما يخص عملية السلام في سوريا، وتعتبر اجتماعاً في عاصمة كازاخستان الأسبوع المقبل خطوة مهمة نحو وضع إطار عمل للمحادثات التي تجرى في جنيف.

ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى لافروف قوله أيضاً إن موسكو مستعدة للقيام بدورها لإجراء حوار بناء مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن روسيا تأمل أن توفد إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، خبيراً في شؤون الشرق الأوسط إلى المحادثات.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن تدرس دعوة وجهت لها لحضور محادثات أستانة الاثنين المقبل، بعد تأكيد موسكو أنها وجهت الدعوة لإدارة ترمب لحضور النقاشات.

وكانت إيران قد أكدت، في وقت سابق، مشاركتها رافضة مشاركة واشنطن. وفي بيان نشرته السفارة الإيرانية في كازاخستان، أعلنت فيه محادثات أستانة فرصة مهمة لإقامة حوار بين النظام والمعارضة السورية.