قتلى بانفجار في مخيم للنازحين السوريين على حدود الأردن

هزّ انفجار، اليوم السبت، مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود مع الأردن، مما أدى لمقتل 4 أشخاص، حسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "انفجرت سيارة مفخخة عند أطراف مخيم الركبان عند الحدود الأردنية، ما أسفر عن مقتل أربعة نازحين وسقوط عدد من الجرحى".

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلاً عن مصدر عسكري وقوع تفجير في المخيم. وقد أدخل الأردن 14 جريحاً إلى أراضيه لتلقي العلاج إثر تعرضهم لتفجير الركبان بالجانب السوري.

وأوضح المصدر أن الانفجار عقبه سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة.

وبحسب المرصد، "شهد مخيم الركبان في الأيام والأسابيع الفائتة، محاولات اغتيال طالت قياديين ومقاتلين في جيش العشائر".

ويعيش في مخيم الركبان 85 ألف شخص عالقين على الحدود السورية الأردنية.