مقتل 100 من "القاعدة" بضربة أميركية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان، الجمعة، أن غارة جوية أميركية استهدفت معسكر تدريب لتنظيم "القاعدة" في سوريا يوم الخميس، أدت إلى مقتل أكثر من 100 مسلح.

ووقعت الضربة قبل يوم واحد فقط من انتهاء رئاسة باراك أوباما، وبعد يوم من مقتل أكثر من 80 من عناصر تنظيم "داعش" في غارات جوية أميركية في ليبيا.

وقال جيف ديفيز، وهو متحدث باسم البنتاغون في البيان إن "تدمير معسكر التدريب هذا يعطل عمليات التدريب ويثني الجماعات السورية المعارضة عن الانضمام أو التعاون مع القاعدة في ساحة القتال".

وأضاف أن معسكر الشيخ سليمان يعمل منذ 2013 وقال إنه منذ بداية هذا العام قُتل أكثر من 150 من مسلحي "القاعدة" في غارات جوية أميركية.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه إن الغارة الجوية نفذتها قاذفة من طراز بي-52 وطائرة من دون طيار وأسقطت 14 قذيفة.

وأضاف المسؤول أن هناك قدراً كبيراً من الثقة في عدم وجود مدنيين بين الضحايا.