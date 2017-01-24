DNA: بشار الأسد وأستانا.. شاهد ماشفش حاجة

في حلقة الثلاثاء من البرنامج السياسي الساخرDNA، تناول الإعلامي اللبناني نديم قطيش مباحثات أستانا، مشيراً إلى أن أهم شيء بالأزمات الكبيرة ألا ينسى رئيس الدولة ما هو دوره، وألا يضيع وسط الأحداث لدرجة أنه ينسى دوره الأساسي، في إشارة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.

واستشهد، بطريقته الساخرة المعتادة، بحديث للأسد قال فيه مؤخراً إن أهم شيء في الأزمات أن يظل الرئيس "ممسكاً بزمام الأمور"، ملمحاً أن الأسد نفسه يبدو أنه لا يفقه ماذا يدور خلال مباحثات أستانا.

يذكر أن برنامج DNA يبث على قناة "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.