روسيا تدعو 25 مجموعة سورية معارضة للقاء لافروف بموسكو

أعلنت موسكو أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي عددا من المعارضين السوريين في موسكو بعد غد الجمعة.

كما أكد جهاد مقدسي، تلقي المعارضة دعوة للقاء لافروف، في موسكو، موضحاً أن الاجتماع سيكون تشاورياً، بهدف عرض وجهة نظر المعارضة ومناقشة سبل إنجاح جولة المفاوضات المقبلة في جنيف.

من جهته، أعلن سكرتير حركة "الدبلوماسية الشعبية" محمود الفندي، أنه تم دعوة 25 مجموعة معارضة سورية إلى العاصمة الروسية. وكان رئيس الوفد الروسي المشارك في مباحثات أستانا، ألكسندر لافرينتييف، كشف أن وفد المعارضة السورية المسلحة يستعد لزيارة موسكو.

من جهة أخرى، أشاد الكرملين، الأربعاء، بمحادثات السلام في سوريا التي أجريت في كازاخستان.

ووصفت الرئاسة الروسية محادثات أستانا بالناجحة، كما قال الكرملين إنه من المحتمل إجراء المزيد في المستقبل إذا تطلب الأمر.

فيما أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين، أنه يعتقد أن المحادثات قد تساعد في دفع المفاوضات المتعثرة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن محادثات أستانا كانت ناجحة.

وأضاف تشاويش أوغلو، أن الأطراف تقاسمت الآراء حول كيفية تعزيز وقف إطلاق النار وتوسيعها بعموم سوريا، وحاولت أيضاً إبداء آرائها بخصوص المرحلة السياسية المقبلة ولو بطريقة غير مباشرة.

كما أشاد وزير الخارجية التركي بموقف المعارضة السورية، وأعرب عن أمله أن تساهم محادثات أستانا في دفع المفاوضات المرتقبة في جنيف.