"الحر": أبلغنا الروس بوقف اللقاءات حتى تنفيذ التعهدات

نفى المستشار القانوني للجيش السوري الحر، أسامة أبو زيد، اليوم الأربعاء، ما ورد في تصريحات مندوب النظام بشار الجعفري حول الاتفاق مع فصائل الجيش الحر على قتال تنظيم "داعش"، مؤكدا أن كل ما تم التطرق إليه في محادثات أستانا يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار فقط، ولم يحصل أي اتفاق بين المعارضة والنظام.

كما أكد أبو زيد، في حديث مع قناة "الحدث" أن "موسكو لم تدعونا لاجتماع الجمعة"، في إشارة إلى إعلان روسيا وبعض المعارضين السوريين عن اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو بعد غد الجمعة.

وتابع: "أبلغنا الروس بوقف أي لقاءات ما لم تنفذ التعهدات. نأمل من الروس تنفيذ تعهداتهم في أستانا".

كما كشف أبو زيد أن المعارضة السورية تعقد حالياً اجتماعات تنسيقية في اسطنبول، مضيفاً: "ننتظر إجراءات على الأرض قبل اتخاذ أي قرار".

في سياق آخر، ذكّر أبو زيد أن "جفش (جبهة فتح الشام) ارتكبت جرائم بحق السوريين وما زالت. معركتنا مفصلية مع جبهة النصرة (الاسم السابق لجفش) ولا تراجع.. وضع حد للنصرة هدفنا الرئيسي".