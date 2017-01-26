نائبة بالكونغرس الأميركي التقت الأسد في سوريا

قالت تولسي غابارد، عضو مجلس النواب الأميركي والمنتمية للحزب الديمقراطي، الأربعاء، إنها التقت برئيس النظام السوري بشار الأسد في سوريا وبحثت إمكانية تحقيق السلام.

وقالت في مقابلة أجرتها معها محطة "سي.أن.أن CNN" إنها أرادت خلال زيارتها التي استغرقت 4 أيام أن تطلع بشكل مباشر على معاناة الشعب السوري.

وأضافت أنها التقت الأسد، "لأنه يجب أن نكون قادرين على الاجتماع بأي شخص نحتاج للقائه، إذا كانت هناك إمكانية نستطيع من خلالها تحقيق السلام وهذا بالضبط ما تحدثنا بشأنه".

وعارضت غابارد التي خدمت في منطقة قتال في العراق سياسة إدارة أوباما التي تمثلت في دعم المعارضة المعتدلة ضد الأسد في الصراع السوري المستمر منذ نحو 6 سنوات.

وأشار الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، خلال حملته الرئاسية إلى أنه قد يتخلى عن المعارضة السورية للتركيز على قتال تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مناطق في سوريا.