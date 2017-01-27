التوتر يسيطر على إدلب.. معارك جفش والفصائل مستمرة

لا يزال التوتر سيد الموقف في ريف حلب وإدلب بين جفش من جهة وفصائل معارضة أخرى من جهة ثانية حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين الطرفين.

ففي ريف حلب الشمالي أفادت وكالة "سمارت نيوز" أن ما يعرف باتحاد ثوار الشمال وهو تشكيل جديد يضم مقاتلين من فصائل معارضة، هاجم مواقع لجيش الشمال المقرب من جفش.

وأفاد ناشطون بتوصل وجهاء قرية الحلزون بإدلب إلى اتفاق يقضي بتسليم القرية إلى أهلها بعد ان اقتحمها مقاتلو جفش بعد اشتباكات مع جيش المجاهدين الذي أعلن مؤخرا انضمامه مع خمسة فصائل أخرى إلى حركة أحرار الشام.

الاقتتال الدائر بين جفش وعدد من فصائل الجيش الحر منذ أيام دعا عددا من الفعاليات الثورية والمدنية في بريف إدلب لتحيد البلدات التي يسيطرون عليها من الاقتتال الدائر بين الطرفين .. وعدم السماح بمرور الأرتال العسكرية عبر مناطق سيطرتهم.

ومن جهة أخرى قتل أحد قيادي جفش بغارة جوية شنتها طائرات التحالف مستهدفة سيارته بالقرب من بلدة أطمة بريف إدلب.

من جانبه أدان الائتلاف الوطني السوري في بيان الانتهاكات والأعمال الإرهابية التي ترتكبها جفش بحق الثورة السورية.. داعيا فصائل المعارضة لتأسيس جيش وطني موحد يستطيع التصدي لمثل هذه التنظيمات الخارجة عن الصف الوطني.

وبالتوازي مع معاركها في الشمال تخوض فصائل المعارضة معارك أخرى مع النظام في بريف دمشق رغم الهدنة المخترقة.. خسرت على إثرها السيطرة على بلدة القاسمية والبحارية في منطقة المرج بريف دمشق.

فيما خسر النظام عددا من المواقع أمام داعش الذي سيطر على قرى الشلالة والراهب والمزرعة وغيرها بريف حلب الجنوبي وقطع على النظام مجددا طريق إمداده من حلب بعد أن أصبح طريق خناصر أثريا في مرمى نيرانه.